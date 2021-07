LIVE | Terpstra en Tauber maken zich klaar voor MTB-race, later ook Leeuwinnen en handbalsters

Blauwe pijl wijst Badloe de weg: ‘Elke keer dat ik iets met mijn haar deed, won ik die wedstrijd’

26 juli Surfer Kiran Badloe verfde een paar dagen geleden een felblauwe pijl op zijn hoofd. Het moet inspireren, afleiden en ‘laten zien dat we hier lekker voor de lol zijn, want dan zit het ook goed in het koppie’.