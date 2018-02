Marcel Hirscher op horrorpiste sensationeel naar goud

⛷️@MarcelHirscher (🇦🇹)is the fifth man to win an Olympic 🥇and world 🥇title in a men's combination event, after Kjetil André Aamodt 🇳🇴, Bode Miller 🇺🇸, Ted Ligety 🇺🇸 and Lasse Kjus 🇳🇴. #PyeongChang2018