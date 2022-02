Marijke Groenewoud ondanks val naar olympische finale massastart, Irene Schouten eenvoudig door

Warm welkom voor veelbespro­ken Kamila Valieva bij thuiskomst in Rusland

Kamila Valieva is na twee bijzonder roerige olympische weken warm onthaald in Rusland. De 15-jarige kunstschaatsster was het middelpunt van een dopingrel, bezweek uiteindelijk onder de druk, maar bleek nog altijd populair in haar thuisland.

