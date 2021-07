Mathieu van der Poel stapt gedesillusioneerd af na zware crash: bekijk hier de beelden

Van Vleuten breekt na bizarre dag: ‘Sorry, ik had hier goud kunnen winnen’

25 juli Als ze vanavond terugkijkt, zal ze óók trots zijn, zegt Annemiek van Vleuten, die eerder vandaag dacht dat ze olympisch kampioen was geworden. Ze had gemist dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al het goud vierde. ,,Maar ik heb wel een olympische medaille“, vertelt ze in een emotioneel relaas. ,,Daar zouden veel mensen een moord voor doen.”