Melissa Peperkamp na twee constante runs net buiten finale slopestyle

De 17-jarige snowboardster Melissa Peperkamp is er net niet in geslaagd de finale te halen van de slopestyle. Na een megaspannende kwalificatie eindigde ze na twee zeer constante runs (61.26 en 60.18) op de 13de plaats. Alleen de beste twaalf van de dertig deelneemsters plaatsen zich voor de finale van morgen.

Peperkamp, een olympische debutante, noteerde in haar eerste run op het Genting Snow Park in Zhangjiakou een score van 61,26 punten, goed voor de zesde positie. In haar tweede omloop kwam ze tot 60,18 punten, de twaalfde score.

Volledig scherm Melissa Peperkamp. © REUTERS Bij het opmaken van de ranglijst werd gekeken naar de beste score van de snowboardsters en dus niet naar de totaalscore. Dat gebeurde vier jaar terug wel. Peperkamp zou volgens de telling van 2018 met haar scores vandaag rond plek acht zijn geëindigd.



De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott eindigde in de kwalificatie met 86,75 als eerste, voor de Japanse Kokomo Murase (81,45) en de Finse Enni Rukajärvi (78,83). Ariane Burri, die net voor Peperkamp twaalfde werd, had als hoogste score 65,55.

Een maand geleden eindigde Peperkamp bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary als vierde op slopestyle. Dat was haar beste prestatie tot nu toe in de wereldbeker. Ook werd ze een keer zesde en zevende. In de wereldbekerstand neemt ze de tweede plek in met 126 punten.

Bij de mannen staan de kwalificaties voor de slopestyle, een onderdeel dat sinds de Spelen van 2014 in Sotsji olympisch is, morgen op het programma. Niek van der Velden komt namens Nederland in actie. Vier jaar geleden zou de Brabander in Pyeongchang zijn olympische debuut maken, maar in de training voorafgaand aan die wedstrijd brak hij zijn arm. Van der Velden heeft nu als doel om de finale te bereiken.

Peperkamp en Van der Velden doen later deze Spelen ook nog mee aan het onderdeel big air, dat in Beijing zelf plaatsvindt.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.