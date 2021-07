Miedema na drama tegen Amerika: ‘Ik voelde me geweldig en had de penalty van Lieke moeten opeisen’

,,Ja, het is lastig om nu voor de camera te verschijnen zo kort na de wedstrijd, maar het hoort erbij. Ik ben verdrietig, boos en teleurgesteld. Op van alles eigenlijk, er spookt nu zoveel door mijn hoofd", zei Miedema voor de camera van de NOS. De 25-jarige spits uit Hoogeveen had in haar honderdste interland haar 82ste en 83ste goal voor Oranje gemaakt en kwam daarmee op tien treffers (!) op deze Spelen, maar ze miste ook de eerste penalty in de strafschoppenserie. Even later deed verdediger Aniek Nouwen dat ook, waardoor de Amerikanen na een 2-2 gelijkspel met 4-2 wonnen in Yokohama en doorgaan naar de halve finale tegen Canada.



In de 80ste minuut had Lieke Martens al een penalty gemist, waarmee de linksbuiten van Oranje een enorme kans liet liggen op de 3-2 die zeer waarschijnlijk de beslissing had gebracht. ,,We hadden de wedstrijd gewoon binnen negentig minuten moeten beslissen. Dat besef komt nu echt binnen. Ik ben boos over van alles. Over de gemiste penalty's, over hoe we weer goals veel te makkelijk weggeven, maar ik denk dat we ook trots mogen zijn op hoe we speelden. We hebben de USA bij vlagen van de mat gespeeld. Het is zo zonde dat we het niet afmaken,” zei Miedema, die volgens veel televisiekijkers in Nederland de penalty in de 80ste minuut had moeten opeisen.



,,Ja, ik had misschien wel op moeten staan en die penalty moeten nemen. Ik voelde me geweldig. Maar Lieke is de nummer 1 op de lijst en heeft al veel belangrijke penalty's voor ons gemaakt. Ze is al zo vaak belangrijk geweest voor ons op beslissende momenten. Over die penalty's moeten we het in de toekomst nog maar eens hebben, maar we draaien het nu niet meer terug.”