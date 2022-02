Mooie olympische successen, maar schaatsoogst in Peking roept ook veel vragen op

Ook geen plak Bergsma Indrukwek­ken­de carrière van Sven Kramer voorbij na bijrol op massastart, goud voor Belg Swings

Sven Kramer, bij zijn afscheid, en Jorrit Bergsma hebben zich bij het onderdeel massastart op de Olympische Spelen in Peking niet kunnen mengen in de strijd om de medailles. Het goud was voor de Belg Bart Swings. Bergsma werd negende. Kramer sloot de laatste race uit zijn schaatscarrière af als zestiende.

19 februari