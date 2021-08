Nadine Visser baalt na vijfde plaats op 100 meter horden: ‘Het wordt lastig dit te verwerken’

Door Pim Bijl



Op papier zijn andere vrouwen sneller dan haar, maar papier is maar papier. Nadine Visser gelooft al maanden dat het mogelijk is: een podiumplaats op de Olympische Spelen. Dan moet alles in de finale kloppen. Er is altijd wel iemand bij wie het mis gaat over een van de tien horden en zelf moet ze boven zichzelf uitstijgen. Haar beste race van haar leven neerzetten.



Ze is goed en scherp, deze maandagochtend in Tokio, ondanks een korte nacht door de halve finale gisteravond. En ze is goed weg, de 26-jarige atlete uit Hoorn. Ze pakt zoveel snelheid dat ze bij horde 6 schrikt hoe goed ze gaat en hoe dicht ze daardoor op de horden uitkomt. Vanaf dan raakt ze het ritme kwijt, dat zo benodigde ritme om de passen tussen de horden goed te houden en de sprongen over de hekjes efficiënt. ,,Je wil ze blijven aanvallen, en nu ging ik teveel omhoog”, zegt Nadine Visser later, balend van een vijfde plaats. In tranen staat ze voor de camera’s.