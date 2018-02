'Niek maakt als eerste weer paar salto's'

Sven, Naomi zwanger? 'Nee, ze noemen me altijd dikke'

10:29 Sven Kramer zorgde na afloop van zijn gouden olympische race voor nogal wat verwarring. In de huiskamers en ook in de studio bij de NOS werd er door een gebaar van een bollende buik gedacht dat hij en zijn vriendin Naomi van As een kindje verwachten. Op de vraag of er een klein Kramertje op komst is, geeft hij echter lachend antwoord. ,,Nee, ze noemen me altijd dikke."