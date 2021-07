Niemand kan zo hard verliezen als Henk Grol: ‘Ik ben gewoon echt een sukkel’

Door Lisette van der Geest



Daar hurkt de eenzame man in het heiligdom, een plukje wit op een groot geel vlak. Zijn imposante voorkomen voor even totaal verdwenen. Na vijf extra jaren, na maniakaal jagen op dat nooit bereikte doel: olympisch kampioen worden, of op z’n minst een derde olympische medaille behalen, is de vierde olympische cyclus van Henk Grol al in 25 seconden voorbij. En daarmee ook zijn carrière.