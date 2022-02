Nils van der Poel beschuldigt TeamNL van corruptie: ‘Grootste schandaal van deze sport’

De Zweedse topschaatser Nils van der Poel heeft vanmiddag in Peking keihard uitgehaald naar de Nederlandse schaatsbond. In een persconferentie van de Zweedse ploeg ging hij in op de pogingen van ‘TeamNL’ om de Canadese ijsmeester van dienst Mark Messer te beïnvloeden. ,,Dit is corruptie.”

Van der Poel, zondag winnaar van de gouden medaille op de 5000 meter, kreeg een vraag over een artikel op schaatsen.nl, van vier dagen geleden. Daarin vertelt bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, lid van de Nederlandse equipe, achter de schermen dagelijks een lobby te voeren voor ideale ijsomstandigheden voor ‘de Nederlandse rijders’.

Quote Ik ben benieuwd wat de ISU hiertegen gaat doen Nils van der Poel De ‘cijfertjesman’ voert continu metingen uit op het ijs. Hij zegt: ,,Door te laten zien hoe ik tot mijn meetresultaten kom, hoop ik Messer en zijn mensen te overtuigen van mijn ideeën. Zo draag ik een steentje bij aan de mogelijke successen. Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar.”

Teksten die bij Van der Poel in het verkeerde keelgat schoten. Hij vertelde het artikel al te hebben gelezen. ,,Ik heb groot respect voor de Nederlandse schaatsers. Zonder hen had ik hier niet gezeten. Ze pushen mij. Ik heb ook respect voor het team aan ijsmeesters. Maar we moeten het over de eerlijkheid van onze sport hebben. Dit is corruptie, en gruweldaad. Dit is proberen op onethische en moreel onjuiste manier de omstandigheden van de wedstrijd te veranderen.”

Maurits Hendriks

En hij ging nog verder: ,,Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben af en toe dopinggevallen. Dit is niet minder serieus. Ik bedoel: je kunt de KNSB niet voor vier jaar schorsen. Maar ik ben benieuwd wat de ISU hiertegen gaat doen.”

Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks reageerde in het shorttrackstadion kort op de grote woorden van Van der Poel. ,,We meten de ijsomstandigheden al twintig jaar. En dat zullen we de komende twintig jaar ook doen. Het is onderdeel van onze professionele organisatie in de schaatssport. En contact met de ijsmeester is er altijd. Niet alleen door Nederland. Maar dat is geen poging tot beïnvloeding.”

