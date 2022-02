Nils van der Poel na tweede gouden plak: ‘Ik ben van plan om te stoppen, maar we zullen zien’

Nils van der Poel blijft ook na zijn tweede gouden medaille op de Olympische Spelen van Peking wat vaag over zijn toekomst. De Zweed hint naar een afscheid van het langebaanschaatsen, maar laat veel ruimte over voor twijfel.

,,Het is het einde van het hoofdstuk", zei Van der Poel bij de NOS na zijn wereldrecord op de langste individuele afstand. ,,Want ik ben van plan om te stoppen. We zullen zien of dat ook gaat gebeuren.”

,,Mijn concurrenten hebben me gepusht en daar ben ik ze dankbaar voor, dankzij Patrick en Jorrit ben ik nu waar ik ben en wie ik ben. Dit is wat ik wilde. Om het allemaal nog een keer te doen, is een uitdaging, maar een andere uitdaging. En er zijn voor mij ook nog andere uitdagingen.”

Volledig scherm Nils van der Poel is ook op de tien kilometer de beste. © ANP

Van der Poel stopte na de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 al even als professioneel schaatser, maar toen zat hij bepaald niet stil vertelde hij eerder deze week. ,,Ik liep twintig ultra’s, heb duizend keer geskydived, veel gefeest, ging een jaar bij het leger en deed aan snowboarden. Ik trainde avontuurlijk en daarmee bouwde ik een berg aan motivatie op, omdat ik wist dat het daarna saai zou worden. Ik heb me schaatsend opgesloten in Inzell richting deze Winterspelen. Als je iets graag wilt, moet je er hard voor werken.’’

En nu? ,,Ik heb al twee keer eerder geprobeerd te stoppen. Dat is me toen niet gelukt, dus dat zal nu vast weer zo zijn", aldus de Zweed na zijn vijfduizend meter.

Volledig scherm Het podium van de tien kilometer, met van links naar rechts: Patrick Roest, Nils van der Poel en Davide Ghiotto. © ANP

