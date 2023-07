Nog precies één jaar: wat weet jij van de Olympische Spelen?

Baas reclamebu­reau Tokio opgepakt wegens omkoping Olympische Spelen

Aanklagers in Tokio hebben woensdag de baas en twee voormalige werknemers van het Japanse reclamebureau ADK Holdings Inc gearresteerd op verdenking van omkoping in verband met de Olympische Spelen van Tokio 2020. Dat melden Japanse media.