Olympiërs krijgen warm welkom op Schiphol: ‘Mijn ouders zijn nog emotioneler dan ik’

Een aantal sporters was al eerder naar Nederland teruggevlogen, zoals schaatsster Ireen Wüst die met de auto naar Schiphol was gekomen. In het bijzijn van naasten werden de medaillewinnaars geëerd zoals dat bij eerdere Spelen in het Holland House gebeurde. Vanwege de coronamaatregelen kon dat in China niet, zoals dat ook vorig jaar in Tokio niet het geval was.



,,Het is heel fijn om terug te zijn. Mijn ouders zijn nog emotioneler dan ik, maar ik heb ze ook hartstikke gemist”, zei shorttrackster Suzanne Schulting, goed voor twee gouden medailles, bij de NOS.