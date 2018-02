Olympisch ijshockey: glans is eraf zonder NHL-spelers

En dus kijken we vandaag naar een wedstrijd op een totaal ander niveau dan de afgelopen 20 jaar op de Spelen. De Amerikanen winnen weliswaar met 2-1 en het enthousiasme van de uitgedoste fans is onverminderd groot, maar je kunt er niet omheen dat het toernooi aan waarde heeft ingeleverd. Want ook de Canadezen hebben flink ingeboet aan kwaliteit door het ontbreken van NHL-spelers. En dan de Russen, die ook nog eens te kampen hebben met spelers die door een dopingverleden niet welkom zijn in Gangneung.



Die verliezen zijn terug te zien in de resultaten. Op de openingsdag van het mannentoernooi verloren zowel de Russen als de Amerikanen, waardoor Team USA vandaag een zege goed kon gebruiken. Maar waar spelers ontbreken, staan anderen op. Ryan Donato, 21 jaar, helpt de Amerikanen met twee doelpunten langs de Slowaken.



Desalniettemin zou het voor alle partijen – en dan met name de neutrale – goed zijn als het IOC en de NHL de komende Spelen nader tot elkaar komen. De vraag is alleen of de NHL wél heil ziet in de Winterspelen die in 2022 in Peking worden afgewerkt. En of het IOC bereid is om dieper in de buidel te tasten om het ijshockeytoernooi de olympische glans mee te geven.



Tot die tijd, hup Ryan.