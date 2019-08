Olympisch ticket voor dubbelvier, achten naar herkansing

Een plaats bij de eerste zes boten is daartoe voor Nederland vereist. De finale met zes teams is zaterdag.



De Nederlandse ploeg is met de terugkeer van Olivia van Rooijen en Nicole Beukers weer op volle sterkte en behoort daardoor in Linz tot de medaillekandidaten. Sophie Souwer en Inge Janssen zijn eveneens weer van de partij in Oostenrijk. Beukers en Janssen veroverden bij Rio 2016 in deze klasse olympisch zilver.



De mannen vier-zonder plaatste zich voor de halve finales met een ruime zege in de herkansing. Het kwartet, bestaande uit Vincent van der Want, Boudewijn Röell, Jan van der Bij en Nelson Ritsema, eindigde zondag in de voorronde als tweede achter Australië. Alleen de winnaar plaatste zich direct voor de halve eindstrijd.