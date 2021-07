Olympisch voetbal: Ajax langer zonder Antony, Duitsland na zilver in Rio al naar huis

Brazilië was door een zege op Duitsland en een gelijkspel tegen Ivoorkust al verzekerd van de kwartfinale op het olympisch voetbaltoernooi. Alleen de eerste twee ploegen in de groep gaan namelijk door en omdat Ivoorkust en Duitsland de laatste wedstrijd tegen elkaar speelden, konden de Brazilianen niet meer door twee ploegen ingehaald worden. Met Ajacied Antony in de basis (hij werd in de rust gewisseld) won Brazilië met 1-3 van Saoedi-Arabië. Richarlison was andermaal de grote man bij de Brazilianen. De Everton-aanvaller scoorde twee keer.