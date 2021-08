Olympische Spelen zwaar gemankeerd zonder ‘oeh’s en ‘ah’s’ van de tribune

Zijn koprol over de plank die er niet lag, stond nog in de sterren geschreven. Maar net geland in Japan had Mathieu van der Poel al meteen zo zijn bedenkingen. Was dit nou het heilige doel? ,,Er hangt hier nou niet bepaald een olympisch sfeertje of zo’’, verzuchtte hij al na een dag in Japan. ,,Ik vind het maar een beetje apart hier.’’