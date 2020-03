Ook kwalificatietoernooi 3x3 basketballers uitgesteld

Olympische Spelen kunnen uitgesteld worden tot het einde van dit jaar

3 maart De Olympische Spelen in Tokio staan in juli en augustus op het programma, maar kunnen uitgesteld worden tot het einde van dit jaar vanwege het coronavirus. Dat zegt de Japanse minister die verantwoordelijk is voor de Spelen. Het is voor het eerst dat er signalen komen uit Japan dat de doorgang van de Spelen geen zekerheid is.