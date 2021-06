Opnieuw dreun voor Nederlandse honkballers in jacht op Olympische Spelen

Geblesseer­de Polman in voorlopige selectie voor Olympische Spelen

24 mei Handbalster Estavana Polman (28) maakt deel uit van de voorlopige selectie van 22 speelsters voor de Olympische Spelen. De opbouwspeelster, die in 2019 met Oranje de wereldtitel veroverde en werd uitgeroepen tot beste speelster van dat WK, raakte onlangs opnieuw geblesseerd aan haar rechterknie. Het is hoogst onzeker of Polman op tijd fit is voor de Spelen, maar bondscoach Emmanuel Mayonnade houdt haar wel bij de groep.