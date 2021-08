Oppermachtig: Cubaanse worstelaar wint in vierde Spelen op rij goud

Simone Biles komt tóch nog in actie op Olympische Spelen

10:58 De Amerikaanse turnster Simone Biles staat ingeschreven voor de finale op het onderdeel balk op morgen bij de Olympische Spelen in Tokio. De gymnastiekbond van haar land heeft ook bevestigd dat ze daadwerkelijk in actie komt. Het is haar laatste kans in Japan nog een medaille te winnen.