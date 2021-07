Oranje kan zich vasthouden aan het ‘Athene-scenario’: na trage start toch nog gouden plakken

Amazone Van Baalen uit Brakel spreekt van tegenval­len­de dressuur­proef

25 juli Dressuuramazone Marlies van Baalen uit Brakel heeft bij de Grand Prix bij de Olympische Spelen van Tokio een wat tegenvallende proef gereden. Met Go Legend kwam ze tot een score van 71,61, de minste van de drie Nederlanders in de equipe met verder Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Het was wel voldoende voor Nederland om zich in de landenwedstrijd te kwalificeren voor de Grand Prix Special, waarin de medailles worden verdeeld.