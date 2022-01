Organisatie Spelen in Peking: protest tegen Chinese wetten kan leiden tot sancties

De medewerker deed zijn uitspraken tijdens een digitale bijeenkomst van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten. Hij zei dat de sancties onder meer kunnen zijn dat de accreditatie van een atleet wordt afgenomen, als wordt geconcludeerd dat die zich heeft gedragen in strijd met het olympisch handvest.

In aanloop naar de Spelen is er vanuit verschillende landen kritiek geweest op het schenden van mensenrechten door China. Daarom besloten invloedrijke sportnaties als Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië tot een diplomatieke boycot. Zij sturen geen overheidsfunctionarissen naar de Spelen. Van een sportieve boycot is geen sprake. Nederland stuurt ook geen regeringsdelegatie naar de Spelen, maar heeft zich niet openlijk achter de boycot van onder meer de VS geschaard.

Het Internationaal Olympisch Comité gaf sporters bij de Spelen van Tokio afgelopen zomer ruimte voor het uiten van politieke of sociale opvattingen, maar benadrukte toen ook dat elke vorm van protest, politieke of religieuze propaganda tijdens de wedstrijden en bij de huldigingen op het podium of in het atletendorp verboden blijft. IOC-lid Dick Pound zei in december dat atleten zich ook tijdens de Spelen in Peking mogen uiten, maar dat ze zich wel moeten houden aan de wetten van het gastland.