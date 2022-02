Overeenkomsten en verschillen tussen ‘cliché-Nederlander’ Irene Schouten en ‘stoere’ Suzanne Schulting

De druk

Suzanne Schulting liet het één keer vallen in een interview: ze zou niet tevreden zijn met slechts één olympische medaille in Peking. Haar verrassende goud van Pyeongchang (2018) moest minstens worden geëvenaard. Nadat ze afgelopen woensdag haar vierde olympische medaille had gepakt – ze neemt uiteindelijk twee goud, één zilver en één brons mee naar huis – stipte ze de druk aan, de torenhoge verwachtingen, van buitenaf, van haarzelf. ,,Iedereen verwacht dat Suzanne het maar even doet’’, zei ze. Het was misschien niet makkelijk, maar ze deed het wél.