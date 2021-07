Podcast | De Pacer: onze voorbeschouwing op het olympische atletiektoernooi

Bijl en Brommert bespreken de loopnummers, halen olympische herinneringen op en schakelen de hulp in van tienkamper Ingmar Vos voor de meerkamp en alle technische onderdelen. Hij was er bij op de Spelen in Londen in 2012, beheerst alle disciplines en na het belletje met hem weet ook jij waar je op kunt letten als iemand aan de aanloop begint voor het polsstokhoogspringen, dat een kogel stoten gelijkstaat aan zeven flessen cola wegduwen en hoe het is om als Femke Bol over hordes te scheren.