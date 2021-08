Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Die waren zo ontzettend naar de tering na de sprint’

Interview Van Riessen vanuit ziekenhuis­bed: ‘Het grootste probleem is dat ik niet meer mag rijden, dat is heel zuur’

17:59 Laurine van Riessen (33) was in vorm. Ze wilde geschiedenis schrijven, door als eerste Nederlandse een olympische medaille te winnen op de Zomer- en Winterspelen. Maar toen viel ze gisteren in de kwartfinale van de keirin. Nu ligt ze in een Japans ziekenhuis met meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een kneuzing van haar long. Een monoloog vanuit een ziekenhuisbed.