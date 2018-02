Poll: wie wint de tien kilometer?

Heel even was een stuk rubber van 170 gram het middelpunt van de Spelen

10:41 Het is klein, zwart en rond. Keihard. En weegt niet meer dan 170 gram. Even was een hard stuk rubber gisteren het middelpunt van de Winterspelen in Zuid-Korea. De puck waarmee de ijshockeyvrouwen van de gezamenlijke Koreaanse ploeg hun eerste punt van het toernooi scoorden. Ondanks het verlies tegen Japan (1-4), werd de puck direct geconfisqueerd. Het wordt het nieuwste item van de IJshockey Hall of Fame in Toronto.