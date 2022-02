Programma vandaag Olympische Spelen | Sjinkie Knegt aast op revanche

Naast Knegt, die maandag op de 1000 meter in de kwartfinales werd gediskwalificeerd, doen namens Nederland Sven Roes en Itzhak de Laat mee. Behalve de kwartfinales staan in het Capital Indoor Stadium direct ook de halve finales en finale op het programma.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schulting

Bij de vrouwen zijn er woensdag geen medailles te verdienen bij het shorttrack. Wel doen Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer mee aan de voorronden van de 1000 meter. De kwartfinales, halve finales en finale zijn vrijdag. Ook komen de Nederlandse shorttracksters in actie in de halve finale van de ploegachtervolging.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In het langebaanschaatsen is woensdag geen olympische wedstrijd ingepland. Skiester Adriana Jelinkova zou meedoen op de slalom, maar de Nederlandse heeft zich afgemeld nadat ze eerder in China positief testte op het coronavirus.