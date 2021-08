Rogier Dorsman pakt gouden medaille op 400 meter vrije slag op Paralympische Spelen

Dorsman begon op zesjarige leeftijd met zwemmen, maar toen hij twaalf jaar oud was werd hij van de een op andere dag slechtziend. Binnen drie maanden kon hij geen letter meer lezen en nu zit hij nog ongeveer voor 1 procent. Twee jaar geleden pakte Dorsman al twee gouden medailles en twee zilveren medailles op het WK in Londen.



Dorsman kende een prima start en breidde zijn voorsprong gedurende de race alleen maar verder uit. Uiteindelijk tikte hij aan in 4.28,47. Zijn Japanse rivaal Uchu Tomita volgde in 4.31,69 op gepaste afstand. De Chinees Dongdong Hua ging in 4.34,89 met het brons aan de haal. Dorsman zal ook nog starten op de 100 meter vlinderslag, de 100 meter vrije slag, de 100 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag.



Liesette Bruinsma pakte het zilver in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen. De twintigjarige zwemster uit Sneek eindigde wel ruim achter de zeventienjarige Anastasia Pagonis uit de Verenigde Staten, die aantikte met een overtuigend wereldrecord: 4.54,49. Op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won Bruinsma vijf medailles, waarvan twee gouden. Daarmee was de toen 16-jarige Friezin de meest succesvolle sporter tijdens de Paralympische Spelen. Op het Sportgala werd ze uitgeroepen tot Paralympiër van het jaar.