Rusland vraagt IOC om kalmte en weloverwogen besluit: ‘Handel niet impulsief’

‘Schadepost uitstellen van Spelen minimaal 5 miljard’

13:39 Sportmarketeer Frank van den Wall Bake begrijpt heel goed dat IOC-voorzitter Thomas Bach tijd vraagt om tot een beslissing over eventueel uitstellen van de Olympische Spelen te komen. ,,Je kunt niet zomaar roepen: we doen het op een ander moment. Het grootste slachtoffer is Japan en met name Tokio. Dit gaat om mega-bedragen en daar wordt Bach mee geconfronteerd.”