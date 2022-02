Twaalf dagen zat Johan de Wit, de Nederlandse schaatsbondscoach van Japan, in Peking in een quarantainehotel na een positieve coronatest. Zonder te willen klagen, was het uiteraard geen pretje, vertelt de trainer. ,,Je gaat denken: als ik ooit maar weer thuis kom.”

Door Rik Spekenbrink



Zondagmiddag om kwart over twee kreeg Johan de Wit zijn laatste negatieve testuitslag. Er zou een ‘ambulancetaxi’ voor hem klaar staan. De coach pakte zijn koffers, maar moest uiteindelijk nog 4,5 uur wachten voordat hij het quarantainehotel dan eindelijk écht kon verlaten. Net op tijd was De Wit op de schaatsbaan, waar hij Miho Takagi verrassend zilver zag winnen op de 500 meter. ,,Ze leek wel vleugels te krijgen van mij. Het was heel ontroerend. Voor mij, en voor haar.”

Noord-Hollander De Wit (42) was twaalf dagen ‘van de planeet’ geweest, zoals hij het beschrijft. Hij was één van de mensen die in de week voordat de Winterspelen in Peking begonnen, positief testte op corona. De coach werd overgebracht naar een speciaal hotel en moest daar op zijn kamer blijven, zonder televisie en met beperkt internet.

Quote Ik kan het mezelf heel erg aanrekenen. Ik heb een verantwoor­de­lij­ke baan. Johan de Wit

Maar hij wil niet klagen over de omstandigheden, integendeel. Hij neemt het alleen zichzelf kwalijk dat hij in deze situatie is beland. In de catacomben van het schaatsstadion begint hij er zelfs zijn verhaal mee. ,,Ik kan het mezelf heel erg aanrekenen. Ik heb een verantwoordelijke baan. Dan moet ik me ook verantwoordelijk gedragen. Ik dacht ook dat ik dat deed. Maar ik heb toch corona gekregen. Ik kende de consequenties van een positieve test. Dus ik zat daar terecht, ik moest op de blaren zitten.” Of hij met die uitspraken niet een beetje té hard is voor zichzelf? ,,Nee. Ik snap wel wat je bedoelt, iedereen zegt dat tegen me. Maar ik vind: ik had hier moeten staan, en ik stond er niet.”

Zijn tv deed het ook niet, schaatsen keek De Wit op zijn mobiele telefoon. ,,Maar het eten was niet zo slecht en het ontbrak me aan niets. Ik kon alleen niet naar buiten en niet bewegen. Het was twaalf dagen op een kamertje. Maar ik vind niet je kan zeggen: ik heb corona en dan zit ik ook nog in een rothotel.”

Naarmate het langer duurde, werd het mentaal wel zwaarder, vertelt De Wit. ,,Op een gegeven moment gingen mijn cijfers de goede kant op, maar een dag later was er weer een positieve test en begin je weer opnieuw met tellen. Toen had ik wel het gevoel dat ik er voor Jan Lul zat, vijf dagen lang. Je wordt onzeker en gaat denken: hoe lang moet ik hier nog zitten, misschien wel drie of vier weken? Je hebt geen idee waar je bent en gaat je afvragen: als ik ooit maar weer thuis kom.” De Wit had geen klachten. ,,Ik voelde wel dat er iets was, maar als je het niet zou weten, ga je gewoon naar je werk.”

Volledig scherm Johan de Wit. © ANP

Het presteren van zijn ploeg heeft er niet onder geleden, denkt De Wit, zijn schaatsers hadden wat hem betreft geen excuus. ,,Er zijn nog twee coaches (onder wie landgenoot Dennis van der Gun, red.) mee, en gedurende het seizoen wordt er altijd gerouleerd.” Op afstand kon hij zijn rijders bijstaan, al was dat nog niet zo eenvoudig.

,,Er was wel wifi in het hotel, maar daarmee kon je niet op Google”, doelt De Wit op de Chinese blokkade van allerlei sociale media en platforms. ,,Zoom deed het wel, maar ik kon de link niet versturen via mijn emailadres. Ik had wel een eigen router, maar die had een maximum van 1 gigabyte per dag. Daar zit je zo aan. Nou ja, het was nog een heel gepuzzel. Maar ik hoop toch nog iets te hebben kunnen bijdragen.”

De Wit heeft deze middag getraind voor de ploegachtervolging. De Japanse vrouwen gingen als snelste trio door naar de halve finale en zijn dinsdag de favoriet voor het goud. Het land heeft op de schaatsbaan al twee keer zilver en eenmaal brons verzameld. ,,De achtervolging en de 1000 meter bij de vrouwen, daar hebben we goede kansen om te winnen. Voor een relatief klein ploegje zou het een geweldig resultaat zijn. Daar heb ik aan bijgedragen en dat vind ik geweldig, dat staat buiten kijf. Maar het verzacht niet dat je twee weken in een soort gevangenis hebt gezeten natuurlijk. Dat wil je gewoon niet.”

