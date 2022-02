Schaatskanonnen zoeken het hogerop: ‘Als Sven Kramer piloot wil worden, staan ze zo voor hem klaar’

Rittensche­ma: dit is de loting van de 5000 meter schaatsen bij de Olympische Spelen

Sven Kramer moet op zijn allerlaatste 5000 meter uit zijn carrière uitkomen in de eerste rit. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter en titelhouder moet in de eerste van de tien ritten van start tegen de Deen Viktor Hald Thorup, zo is de uitkomst van de loting voor de wedstrijd van morgen. Kramer begint om 09.30 uur.

6 februari