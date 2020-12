Schouten zwemt in Nederlands record op 100 meter schoolslag naar Spelen

Sportminis­ter Japan: Olympische Spelen moeten 'koste wat het kost' doorgaan

17 september De Olympische Spelen moeten in 2021 ‘koste wat het kost’ doorgaan in Tokio. ,,Dat is van het grootste belang voor de sporters, die nu alweer grote inspanningen leveren om zich voor te bereiden", zei de Japanse minister van Sport Seiko Hashimoto. ,,Ik wil dat wij ons concentreren op maatregelen tegen het coronavirus."