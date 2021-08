Sensationele sprintzege Jacobs op 100 meter: ‘Hier heb ik sinds mijn kinderjaren van gedroomd’

Lamont Marcell Jacobs is de opvolger geworden van Usain Bolt. In de finale op de 100 meter was hij in een tijd van 9.80 verrassend de snelste. Fred Kerley uit de Verenigde Staten pakte in 9.84 zilver, Andre De Grasse (9.89) uit Canada veroverde op het koningsnummer brons.

In 2008, 2012 en 2016 was het Usain Bolt die goud veroverde op het koningsnummer, maar bij het ontbreken van de gestopte Jamaicaan was het maar de vraag wie zijn opvolger zou worden. Topfavoriet Trayvon Bromell haalde de finale niet en andere Amerikaanse toppers waren niet eens van de partij. Ronnie Baker en Bingtian Su begonnen als favorieten aan de eindstrijd, mede door hun snelle optreden van 9.83 seconden in de halve finales.

Door een valse start van Zharnel Hughes bleven er zeven atleten over. Su kende in tegenstelling tot de halve eindstrijd geen geweldige start en had niet de kracht om te versnellen, Jacobs kon dat wel. De Italiaan haalde Kerley in en pakte verrassend het goud.

Als zoon van een Italiaanse moeder en Amerikaanse vader, werd Jacobs geboren in El Paso. Toen zijn vader vertrok naar Zuid-Korea, verhuisde Jacobs naar Desenzano del Garda met zijn moeder. Op zijn tiende begon hij met atletiek. Lange tijd combineerde hij het sprintonderdeel ook met verspringen. Begin dit jaar verbeterde hij het Italiaans record naar 9.95. Nu duikt hij daar met 0.15 seconden onder. Op zijn erelijst staat de Europese indoortitel op de 60 meter en dus dus ook olympisch goud op het koningsnummer van de atletiek.

,,Hier heb ik sinds mijn kinderjaren van gedroomd. Ik heb wel een week of zo nodig om te snappen wat hier is gebeurd. Olympisch goud gewonnen na Bolt. Ongelooflijk. Vannacht, starend naar het plafond, realiseer ik het me misschien”.

Volledig scherm Lamont Marcell Jacobs © AFP

Topfavoriet vroegtijdig uitgeschakeld

Trayvon Bromell was de grote favoriet om goud te veroveren op de 100 meter, maar op slechts een duizendste heeft hij zich niet geplaatst voor het koningsnummer. In de laatste heat werd er door vier lopers onder de 10.00 seconden van Bromell gelopen, waardoor de Amerikaan is uitgeschakeld.

Bromell zette dit jaar de snelste tijd neer, 9.77 seconden. Zaterdag maakte hij al een zwakke indruk in de series met een tijd van 10.05 seconden. In de halve finales was het niet veel beter voor Bromell, die als derde eindigde in zijn serie en moest wachten op het resultaat in de laatste heat. Vier lopers mochten niet onder de 10.00 duiken, maar dat gebeurde wel. Zodoende werd Bromell verrassend uitgeschakeld.

Volledig scherm Trayvon Bromell. © REUTERS

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma van het olympisch atletiektoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's vanuit Tokio over de Olympische Spelen.