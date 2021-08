Sifan Hassan laat op onwerkelijke dag met goud de wereld in verbazing achter: ‘Kijk wat er allemaal is gebeurd, crazy!’

Waterpolo­sters met zege op Canada vol vertrouwen richting kwartfina­le

1 augustus De Nederlandse waterpolosters waren al zeker van een plek in de kwartfinale van het olympisch toernooi in Tokio, maar ze hebben de groepsfase ook nog afgesloten met een zege op Canada. Het werd 16-12 in het Tokyo Tatsumi International Swimming Center.