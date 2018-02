Sjinkie Knegt mist zijn grote concurrent

Bondscoach Jeroen Otter gaat nog een stapje verder. Hij gelooft in de onschuld van de Rus. ,,Het is heel triest, zoals ik het kan volgen. Als ik zie dat hij nog steeds niet is gehoord. Hij is zo goed geweest in de afgelopen tien jaar, ik denk niet dat hij daar hulp bij heeft gehad. Hij wilde hier mooi afsluiten. Het is triest voor hem en voor de hele sport.



,,Ik neem aan dat er is nagedacht door het CAS, IOC en WADA wat ze naar buiten brengen. Als er iets is gebeurd in Sotsji, had het dan dáár bestraft. Een Olympische Spelen in Zuid-Korea zonder An is een andere Spelen dan mét An."



Ook Suzanne Schulting hoopt op een late deelname van de Rus. ,,Doping kan gewoon niet, maar ik weet niet hoe goed dat is aangetoond bij hem. Hij is van zichzelf een goede shorttracker, dus op dit moment mag hij van mij op de Spelen zijn."