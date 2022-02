Skiër Maarten Meiners buiten top 20 in eerste run op reuzenslalom Olympische Spelen

Skiër Maarten Meiners is bij de Olympische Spelen buiten de top 20 geëindigd in de eerste run op de reuzenslalom. De 30-jarige Amersfoorter deed 1.06.03 over zijn race op de Ice River in Yanqing. Meiners neemt daarmee voorlopig de 22ste plek in.