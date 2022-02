Slope style, big air... Wat? Zo werkt snowboarden op de Olympische Winterspelen

Die vraag stellen we aan Sam Vermaat. De 16-jarige Vermaat uit Halsteren is zelf een veelbelovend snowboardtalent en deed dit seizoen al eens mee bij ‘de grote mannen’ tijdens een World Cup-wedstrijd (zie kader onderaan). Hij is het wel gewend om uit te leggen wat het onderdeel ‘big air’ of ‘slope style’ is. ,,Die vraag krijg ik meer dan eens", geeft Vermaat desgevraagd lachend toe. ,,Veel mensen weten wel wat snowboarden is, maar in wedstrijdverband is het allemaal net wat anders.”

Vermaat legt uit dat snowboarden op de Olympische Spelen is onderverdeeld in vijf disciplines: halfpipe, parallelreuzenslalom, snowboardcross, slope style en big air. Vooral de laatste twee zijn van belang voor Van der Velden. De 21-jarige Nispenaar komt op die beide disciplines uit en komt daar ook in aanmerking voor de medailles.

Wat is slope style?

,,Bij de slope style moet je als snowboarder langs of over meerdere obstakels, zoals een rails, boxen en schansen. Dit moet je doen met zoveel mogelijk stijl en trucs, waarvoor je punten krijgt van een jury. Je stijl is heel belangrijk, want het moet er allemaal heel mooi, spectaculair én gecontroleerd uit zien. Hoe beter je stijl en trucs, hoe hoger je score.”

Wat is big air?

“Hierbij ga je als snowboarder van een enorme schans af en spring je in de lucht en doe je verschillende trucs. Ook hier is de stijl en de controle weer heel belangrijk. Verder kijkt de jury naar de moeilijkheid van de trucs en de landing om tot een score te komen.”

Is er door de jury vaak commotie bij de uitslag?

,,Ja, er is wel vaak commotie. Omdat het bij deze twee disciplines over hele kleine details gaat, zullen de meningen altijd verschillen. De jury probeert zo objectief als mogelijk te zijn, maar iedereen die om snowboarden geeft, heeft zijn of haar eigen favoriete stijl of truc. Ik was bij mijn eigen wedstrijd laatst nog verbaasd over mijn score. Ik vond dat ik een moeilijke truc goed en gecontroleerd uitvoerde, maar de jury gaf een lage beoordeling. Natuurlijk baal je dan, maar je weet dat het erbij hoort.”

Volledig scherm Sam Vermaat © Sam Vermaat

Wat maakt snowboarden het kijken waard?

,,Het is heel spectaculair om iemand zo door de lucht te zien vliegen en ondertussen allemaal vette trucs te zien doen. Je kijkt je ogen uit. Al snap ik ook wel dat het voor veel mensen lastig is om naar te kijken.”

Waarom?

,,Je moet denk ik wel wat verstand hebben van de trucs en de stijlen die worden uitgevoerd. Bij de snowboardcross is het makkelijk: degene die als eerste over de finish komt, wint. Bij slope style en big air ligt het allemaal zo dicht bij elkaar, dat het als televisie-kijker moeilijk te begrijpen is wat nou écht goed is en wat net wat minder goed is.”

Snowboarden is relatief gezien maar een kleine sport in Nederland. Hoe komt dat en hoe zou het groter kunnen worden?

,,Doordat we in Nederland geen bergen hebben, is de sport niet heel toegankelijk in Nederland. Je komt er niet zomaar mee in aanmerking. Verder is de sport in wedstrijdverband ook nog vrij nieuw. Je merkt nu wel dat snowboarden nu meer aandacht krijgt van de media door de Spelen. Dat is alleen maar goed. Een olympische medaille voor Niek zou zeker voor meer aandacht kunnen zorgen, daar ben ik van overtuigd.”

Vermaat gokt zelf op Olympische Winterspelen 2026 Zelf zit Vermaat nu middenin het snowboardseizoen. In november won hij een Europe Cup die in Nederland werd gehouden. Ook kwam hij dit seizoen al in actie in Zwitserland tijdens een wereldbekerwedstrijd bij de grote mannen. ,,Daar werd ik 38ste van de 60 deelnemers”, zegt Vermaat met enige trots. De snowboarder uit Halsteren timmert al aardig aan de weg. ,,Het doel is nu om het jeugd WK te winnen dat in maart op de planning staat. Mocht ik die winnen, dan kan ik volgend seizoen het hele jaar meedoen op het hoogste niveau. Het grotere doel is om er zelf in 2026 tijdens de Spelen in Milaan bij te zijn. Daar ga ik vol voor.”

Volledig scherm Snowboarder Sam Vermaat pakt het brons op junioren wk © Privéfoto