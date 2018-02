Sloveense ijshockeyer door het stof na positieve test

DopingTijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang heeft opnieuw een sporter positief getest bij dopingonderzoek. Het gaat om de Sloveense ijshockeyer Ziga Jeglic, die in Zuid-Korea werd betrapt op fenoterol. Dit middel, dat wordt gebruikt tegen astma en luchtwegaandoeningen, staat op de dopinglijst.

De commissie voor spoedzaken van het internationaal sporttribunaal CAS heeft Jeglic een voorlopige schorsing opgelegd. De 29-jarige Sloveen, die in de Russische competitie speelt, moet binnen 24 uur het olympisch dorp verlaten en mag tijdens de Spelen niet meer in actie komen.

De dopingzaak kwam vlak voor de wedstrijd van Slovenië tegen Noorwegen naar buiten. Deze landen strijden om een plek in de kwartfinales, waarin het team van olympische atleten uit Rusland (OAR) de tegenstander is. Jeglic had Slovenië zaterdag in de laatste groepswedstrijd tegen Slowakije nog aan de winst geholpen. Hij benutte in de shoot-out de beslissende penalty (3-2).

Het betekende het derde dopinggeval tijdens de Spelen. De Japanse shorttracker Kei Saito testte al voor aanvang van het toernooi positief op een maskeringsmiddel en moest Pyeongchang verlaten nog voordat hij in actie was gekomen. Rusland, dat als sportnatie is geschorst voor de Spelen vanwege een grootschalige dopingaffaire, werd in verlegenheid gebracht door de positieve test van Alexander Kroesjelnitski op meldonium.

Kroesjelnitski veroverde brons met het gemengde curlingteam, maar de OAR moet die medaille nu mogelijk weer inleveren. Mogelijk mag de Russische ploeg nu tijdens de sluitingsceremonie toch niet onder de eigen vlag het stadion betreden.

Jeglic door het stof

In een reactie laat Jeglic weten dat hij het middel op advies van de dokter heeft genomen voor zijn astmaklachten. ,,Het was me aanbevolen na een ademhalingstest vorig jaar in Slowakije. Helaas ben ik vergeten om het te rapporteren als medische uitzondering", zegt Jeglic tegenover Sloveense media. ,,Ik heb de verschillen met de medicijnen die wel zijn toegestaan in de sport over het hoofd gezien. Door die nalatigheid wil ik mijn excuses aanbieden aan iedereen die hier schade door ondervindt en ik zal zelf verdere anti-doping maatregelen gaan nemen.