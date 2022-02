Snowboarder Niek van der Velden: ‘Goede vorm niet kunnen meenemen naar Olympische Spelen’

Van der Velden zou vier jaar geleden in Zuid-Korea al debuteren op de Olympische Spelen, maar in de laatste training voor de wedstrijd brak de snowboarder een arm. “Ik ben blij dat ik de wedstrijd deze keer wel gehaald heb”, aldus Van der Velden, die later deze Spelen nog in actie komt op het onderdeel big air. Dat onderdeel is in Beijing, in plaats van in de bergen in Zhangjiakou. “Ik ga nu even mijn rust pakken, mijn hoofdje resetten en dan met een koel hoofd die kant op. Beijing is een nieuwe prikkel. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Hopelijk gaat het daar wel goed.”