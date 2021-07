Spanning in Tokio neemt toe: ‘Coronabubbel in olympisch dorp is al gebroken’

Maar volgens de bekende Japanse gezondheidsexpert Kenji Shibuya is die visie kansloos. ,,De bubbel in het olympisch dorp is al gebroken. Dat is een zorg. Het kan de komende dagen een cluster van besmettingen worden als sporters interactie hebben met elkaar en de lokale bevolking.”



Inmiddels werd 58 positieve coronatest gemeld onder sporters, begeleiders, officials en vertegenwoordigers van de media. Shibuya, oud-directeur van het Gezondheidsinstituut King’s College in Londen, vreest vooral de besmettelijke Delta-variant. ,,De organisatie moet blijven testen.”