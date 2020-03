Steeds meer sportbonden pleiten voor uitstel Spelen

NOC*NSF-directeur Hendriks verwacht in mei beslissing over Spelen

20 maart Uiterlijk eind mei moet duidelijk zijn of de Olympische Spelen van Tokio kunnen doorgaan. Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF denkt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ongeveer twee maanden voor de start van de Spelen een beslissing neemt. Vanwege het coronavirus, dat heel de wereld in z'n greep houdt, is het onzeker of het olympische evenement in Japan kan doorgaan.