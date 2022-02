Suzanne Schulting laat emoties de vrije loop na gouden 1000 meter: ‘Zo bizar, zo bijzonder’

Video'sSuzanne Schulting verdedigde op overtuigende wijze haar olympische titel op de 1000 meter . De 24-jarige Friezin won de kwartfinale in een wereldrecord en was daarna ook in de halve finale en de de finale oppermachtig. Na afloop waren er de tranen: ,,De spanning van de hele dag komt er dan uit: ik was zó zenuwachtig.”

Ze was de absolute topfavoriet op de afstand waarop ze vier jaar geleden ook al goud pakte: de 1000 meter. ,,Ik voelde me supergoed, maar je moet het maar even doen. Ik kan gewoon niet geloven dat het weer is gelukt", zei Schulting na afloop bij de NOS.



Schulting liet haar tranen de vrije loop nadat ze voor de tweede keer op de 1000 meter de olympisch kampioene werd: ,,Je weet al vier jaar dat je je titel moet verdedigen en dat brengt ontzettend veel druk met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat je hier even goud pakt. Al die goede atleten jagen op me. Ik weet ook gewoon niet wat ik moet zeggen: ik kan het niet geloven. Zo bizar, zo bijzonder dat ik goud heb gepakt.”

Quote Dat mijn ouders er niet zitten om dit mee te maken, dat is het lastigste Suzanne Schulting De tranen waren er ook door het feit dat haar ouders niet aanwezig kunnen zijn in Peking: ,,Dat mijn ouders er niet zitten om dit mee te maken, dat is het lastigste. Heel erg moeilijk. Ik heb heel veel zin in de volgende afstanden, maar ik heb ook zin om naar huis te gaan en met ze te knuffelen", zei Schulting, die vlak voor haar gouden race zag hoe de mannen de relayfinale misliepen: ,,Het is zo'n kutdag, want de mannen hebben zich niet geplaatst. Dat zie je dan gebeuren en je moet je niet af laten leiden, maar je ziet ook de tranen en het verdriet bij die jongens. Dat laat wel zien hoe verschrikkelijk deze sport kan zijn.”

Maar Schulting liet zich niet afleiden en pakte soeverein het goud: ,,Ik ben bij mezelf gebleven: wat moet ik doen om hard te schaatsen? Ik was echt heel zenuwachtig, maar ik ben zó blij dat het gelukt is. Dat wereldrecord in de kwartfinale gaf veel vertrouwen. Dat wereldrecord wilde ik ook heel graag, maar ik had nooit verwacht het hier te schaatsen. Dat wil je eigenlijk ook niet omdat het veel energie kost, maar met hulp van Xandra (Velzeboer, red.) zat er veel snelheid in en lukte het. Al ben ik er geen moment mee bezig geweest", besloot Schulting, die haar dank uitsprak aan het team: ,,Zonder hen had ik dit absoluut niet gekund.”

Volledig scherm Suzanne Schulting. © AFP

Schulting, die eerder in de week een zilveren olympische plak op de 500 meter won, klokte in de kwartfinale een tijd van 1.26,514. Het oude wereldrecord stond sinds 2012 op naam van de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee (1.26,661). Velzeboer kwam in de kwartfinale kort achter Schulting over de finish en ging als nummer twee ook verder in het toernooi, de halve finale bleek vervolgens haar eindstation.

Het toernooi is voor Schulting nog niet voorbij. Ze komt zondag met de Nederlandse rijdsters in actie in de A-finale van de aflossing. Het toernooi eindigt woensdag met de 1500 meter.

Volledig scherm Suzanne Schulting viert haar goud. © EPA

