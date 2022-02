Suzanne Schulting maakt eigen 'Wall of Fame', liefdesboodschap van Wüst en dolle vreugde bij Van der Velden

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Xandra Velzeboer kwam haar droom met goud op de relay uit. De shorttracker had geen woorden nodig om aan te geven hoe blij ze is met haar teamgenoten. Het hartje onder haar post na de huldiging op Medal Plaza zegt veel over de onderlinge band tussen de shorttrackkanonnen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Suzanne Schulting heeft in haar appartement in het olympisch dorp een witte muur versierd met haar medailles. De 24-jarige shorttrackster veroverde in Beijing al twee gouden medailles en één zilveren. In een filmpje op haar Instagram-story's showt ze haar ‘wall of fame’. Schulting begon de Spelen met zilver op de 500 meter. Ze prolongeerde daarna haar olympische titel op de 1000 meter en pakte zondag met de Nederlandse aflossingsploeg ook goud.