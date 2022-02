Suzanne Schulting pakt met brons op de 1500 meter haar vierde olympische medaille in Peking

Na tweede gouden medailles, op de 1000 meter en de relay, had Schulting historie kunnen schrijven met een derde gouden medaille. Ze pakte namelijk ook al zilver op de 500 meter en dus had Schulting de eerste Nederlandse wintersporter én shorttracker kunnen worden met drie keer goud en een keer zilver op één Olympische Winterspelen. De Zuid-Koreaanse Choi was echter een maatje te groot in de finale.

Schulting haalde tijdens de 1500 meter de Chinese Yutong Han terug. De Chinese probeerde weg te rijden, maar dat lukte met dank aan de Nederlandse niet. Even later kreeg Schulting ook nog een duw. Desondanks knokte ze zich terug naar de voorste plekken, maar Choi en Fontana bleven de Nederlandse voor.

Volledig scherm Suzanne Schulting moet genoegen nemen met brons. © AFP

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer was de tweede Nederlandse in de finale en eindigde als vijfde, achter de Belgische Hanne Desmet. ,,Ik had gehoopt dat het pas op de laatste zeven, acht rondjes aan zou komen. Het ging echt ontzettend hard. Daardoor was het heel zwaar", zei Velzeboer bij de NOS.

,,Ik heb mezelf in de halve finale al flink leeggetrokken en ben heel tevreden met deze vijfde plaats. Suus ging natuurlijk voor de titel, maar ik vind dat ze het gewoon heel knap heeft gevonden met deze medaille. Ieder ging voor zichzelf en nadat de Chinese wegreed en Suzanne haar moest gaan halen werd het een heel andere race”, zei de 20-jarige Velzeboer. ,,Ik ben heel erg blij. Het geeft heel veel vertrouwen. Ik weet dat er nog veel meer in zit. Ik heb veel zin in de komende jaren om te kijken wat er nog meer in zit voor mij.”

Het was de laatste dag van het olympische shorttracktoernooi. Nederland kwam uit op vier medailles, net als vier jaar terug in Zuid-Korea. Nu kwamen er drie op naam van Schulting en de vrouwenaflossingsploeg. In Zuid-Korea behaalden Schulting, Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof in 2018 eremetaal, net als de vrouwenaflossingsploeg.

Volledig scherm Suzanne Schulting. © REUTERS