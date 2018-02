Sven Kramer voltooit unieke trilogie op 5000 meter

Door Thijs Zonneveld



Zekerheden zijn er niet veel in het leven. Maar sommige dingen zijn altijd hetzelfde. Water is nat. IJs is koud. Na dinsdag komt woensdag. En Sven Kramer wint de vijf kilometer als het ergens om gaat.



Hij won op de Spelen van Vancouver. Hij won op de Spelen van Sotsji. En op de Spelen van Pyeongchang doet hij het opnieuw. Een verrassing kun je het niet noemen. Kramer levert altijd en overal. Op de tien kilometer is hij – soms – kwetsbaar, op de vijf niet. Hij eet de vijf kilometer, hij drinkt de vijf kilometer, hij ademt de vijf kilometer; hij wóónt in de vijf kilometer. Hij weet precies wat hij doet, hij heeft geen stopwatch nodig om als een metronoom rond te rijden. Hij is Clockwork Orange.



In het begin van zijn carrière was het soms spectaculair wat hij deed. Hij begon aan zijn races als een dolle hond, hij vernederde concurrenten door bij ze weg te demarreren alsof ze stuntelende kleuters op houten schaatsjes waren. Maar de laatste jaren wil hij, boven alles, winnen. Het hoeft niet met een lichtjaar voorsprong, het hoeft niet in een wereldrecord. Hij doet op de manier die hem het meeste kans geeft op nieuw goud: zakelijk en professioneel. Alsof het business as usual is. En misschien is dat het ook wel voor hem.