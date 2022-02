Teleurstellende start monobobster Karlien Sleper bij Olympische Spelen

De 29-jarige Sleper deed 1.05,88 over haar eerste race en voor haar tweede omloop had ze 1.06,59 nodig. Ze raakte met haar bob vaak de zijkanten van de baan en verloor daarmee snelheid. Sleper deed het de voorbije dagen in de zes trainingen wat beter, met klasseringen tussen positie negen en dertien. In de wereldbeker eindigde de in Vaassen geboren atlete een keer als vijfde.