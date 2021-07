Tennisser Rojer test positief: ‘Het spijt me zo verschrikkelijk, ook voor Wesley’

Tennisser Jean-Julien Rojer is positief op corona getest bij de Olympische Spelen in Tokio. De Spelen zijn voor hem voorbij. Hij heeft zich met Wesley Koolhof moeten terugtrekken uit het dubbelspel. De twee wonnen zondag hun wedstrijd in de eerste ronde.

Rojer zat ook op de inmiddels beruchte KLM- vlucht van Amsterdam naar Tokio. Hierheen zaten ook onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn, die ook al positief testten. Rojer werd na aankomst in Tokio iedere dag getest. Hij verbleef met de tennisploeg buiten het olympisch dorp en gaat nu tien dagen in quarantaine.

,,Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was”, aldus Rojer. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk.”

Koolhof leeft mee met zijn dubbelpartner. ,,Dit is natuurlijk het slechtste nieuws dat je als sporter kunt krijgen”, aldus Koolhof. ,,Ver van huis op zo’n groot internationaal toernooi. Voor mij persoonlijk is het jammer dat we zo uit het toernooi gaan. Maar mijn gedachten zijn vooral bij Jean-Julien. Ik hoop dat deze nachtmerrie voor hem snel voorbij is.”

Ook voor chef de mission Pieter van den Hoogenband was het nieuws weer een tegenvaller. ,,Het blijft iedere keer weer schrikken. En het besef dat het voor de sporters voorbij is. We steunen ze en proberen hun situatie zo goed als mogelijk te begeleiden. Maar dat is allemaal in de zijlijn van hun teleurstelling. Sportief en persoonlijk zijn dit hele harde klappen. We hebben afgelopen week allerlei aanvullende maatregelen in ons onderkomen genomen. Dit voelt ook als een teleurstelling.”

Rojer kreeg vanmorgen de uitslag van zijn test op zondag en heeft later op maandag de derde test ondergaan. Volgens protocol is hij na deze derde positieve test in quarantaine gegaan. Als er leden van TeamNL als close contact van Rojer worden aangemerkt, dan kunnen zij hun toernooi onder speciale condities vervolgen. Zij worden apart vervoerd, slapen en eten op een 1-persoonskamer.

Rojer zou het maandag samen met Koolhof opnemen tegen de Nieuw-Zeelanders Michael Venus en Marcus Daniell. Hij zou ook zijn opwachting maken in het gemengd dubbelspel.

