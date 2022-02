Thomas Krol oppermachtig naar goud op 1000 meter in Peking

De 29-jarige Krol kwam als eerste van de topfavorieten in actie en noteerde met 1.07,92 een tijd waar niemand meer in de buurt kwam. Het zilver ging in 1.08,32 naar de Canadees Laurent Dubreuil. Havard Lorentzen uit Noorwegen, de directe tegenstander van Krol, ging op de bagagedrager mee naar brons in 1.08,48.



Verbij werd in de slotrit volledig weggeblazen door Dubreuil en moest bij de laatste wissel de benen stilhouden. Hij eindigde daardoor als laatste in 1.14,17. Ook Otterspeer reed bepaald niet op de toppen van zijn kunnen. De 33-jarige olympisch debutant noteerde 1.08,80 en moest zich tevredenstellen met een tiende stek.



Met olympisch goud heeft Krol de kroon op zijn carrière nu al binnen. De Deventenaar werd eerder tweemaal wereldkampioen op de 1500 meter. Op de schaatsmijl pakte hij vorige week olympisch zilver, achter titelverdediger Kjeld Nuis. Ook op de 1000 meter was Nuis regerend kampioen, maar hij had zich niet geplaatst voor deze afstand.