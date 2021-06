‘Tienduizend vrijwilligers trekken zich terug voor Olympische Spelen’

Marathonlo­pers Choukoud en Van Nunen aangewezen voor Spelen

9:13 Technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond heeft marathonlopers Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen aangewezen voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De keuze was lastig aangezien meerdere atleten aan de limiet hadden voldaan. Nageeye was al zeker van een ticket. Als reserve is Michel Butter voorgedragen.